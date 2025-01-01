Водительские права сроком до 2025 года будут продлены автоматически

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Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены автоматически на три года. Об этом сказано в постановлении правительства РФ.
При этом изменения в водительских удостоверениях вносить не придется. Данная функция касается как и физических, так и юридических лиц.
В случае желания поменять права, водители могут обратиться в службу ГАИ. Замена водительского удостоверения обязательна для тех граждан, у которых изменились персональные данные. Также права нужно поменять в случае их порчи. К тому же новое водительское удостоверение обязательно получить при его утере.
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