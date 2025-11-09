МВД предостерегло россиян от передачи информации о банковских картах посторонним

09 ноября 2025, 12:19

В МВД напомнили, какую информацию о банковской карте нельзя говорить посторонним

Фото: istockphoto/Muhammad Labib Adilah

Гражданам не рекомендуют передавать третьим лицам цифры на оборотной стороне карты, ПИН‑коды, пароли из банковских уведомлений и сроки действия карт.





Как уточнили в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 9 ноября, это может привести к хищению средств.





«Чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что «взломали банк», а потому что человек сам — по незнанию или доверчивости — сообщает им нужные данные», — говорится в публикации.