МВД предостерегло россиян от передачи информации о банковских картах посторонним

В МВД напомнили, какую информацию о банковской карте нельзя говорить посторонним
Гражданам не рекомендуют передавать третьим лицам цифры на оборотной стороне карты, ПИН‑коды, пароли из банковских уведомлений и сроки действия карт.
Как уточнили в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 9 ноября, это может привести к хищению средств.
«Чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что «взломали банк», а потому что человек сам — по незнанию или доверчивости — сообщает им нужные данные», — говорится в публикации.
В МВД добавили, что безопасно называть только данные, необходимые для перевода средств: номер банковской карты, расчетный счет, телефон, привязанный к счету, и название банка.