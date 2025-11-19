Достижения.рф

МВД предупредило о фальшивых письмах от имени ФСБ и Роскомнадзора

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники начали рассылать поддельные документы якобы от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».



Злоумышленники в письмах угрожают штрафами и уголовной ответственностью, а также требуют срочно совершить действия, например, передать личные данные или установить программное обеспечение.

Для убедительности аферисты оформляют письма в стиле настоящих документов ведомств, включая официальные эмблемы. При этом подделки содержат грубые ошибки: неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения правил делопроизводства, а контактные данные в письмах отсутствуют.

Правоохранители советуют россиянам, получившим такие письма, делать скриншоты и обращаться с ними в правоохранительные органы. Это позволит зафиксировать факт мошенничества и предотвратить возможный ущерб.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0