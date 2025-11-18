В Новосибирске раскрыли новую схему мошенников на сайтах знакомств
В Новосибирске мошенники начали использовать новую схему на сайтах знакомств, в рамках которой делают пользователей своими рефералами на сайте с инвестициями.
Местный житель рассказал Om1 Новосибирск, что мошенники использовали нейросеть для общения.
«Как обычно, познакомился с девушкой на сайте знакомств, общались пару дней. И голосовые сообщения отправляла, и видеосообщения. Но сейчас понимаю, что, скорее всего, это был фейк», — поделился мужчина.
Суть этой схемы заключается в том, чтобы втереться в доверие, а позже сделать своим рефералом на сайте с инвестициями, предлагая внести деньги, чтобы пополнить счёт.
Мужчина честно признался, что попался бы на эту схему, если бы такая история уже не произошла с его другом.
Тем временем житель Новокузнецка придумал собственную схему мошенничества: он предлагал автолюбителям редкие запчасти для автомобилей, брал предоплату и бесследно исчезал. Таким образом он обманул семь человек, выманив у них в общей сложности 280 тысяч рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.
Преступника задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.