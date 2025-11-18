В Подмосковье выписали штрафы на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю
Штрафы на общую сумму более полутора миллионов рублей выписали в Московской области с начала года за несанкционированную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
В регулярных рейдах по выявлению нарушений в сфере торговли участвуют сотрудники министерства, а также полиции и органов местного самоуправления.
«Всего с начала года в регионе выявили 1306 нарушений, в 713 случаях товары изъяли. Общая сумма судебных штрафов составила 1,597 млн рублей», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что рейды против нелегальной торговли в регионе продолжаются. Только в октябре их провели 116 и составили 191 протокол об административных нарушениях. Эта работа позволяет поддерживать правопорядок в сфере продаж в Подмосковье.