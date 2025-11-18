В Подмосковье выписали штрафы на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю

18 ноября 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Штрафы на общую сумму более полутора миллионов рублей выписали в Московской области с начала года за несанкционированную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.





В регулярных рейдах по выявлению нарушений в сфере торговли участвуют сотрудники министерства, а также полиции и органов местного самоуправления.





«Всего с начала года в регионе выявили 1306 нарушений, в 713 случаях товары изъяли. Общая сумма судебных штрафов составила 1,597 млн рублей», — говорится в сообщении.