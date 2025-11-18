В ЦБ заявили, что «перегнули палку» при борьбе с мошенничеством

18 ноября 2025, 12:00

Набиуллина: ЦБ перегнул палку в ситуации с необоснованной блокировкой счетов

Фото: Istock/IUshakovsky

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор и коммерческие банки проявили излишнюю жёсткость, блокируя счета россиян в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».





Набиуллина привела статистику, которая показывает новую тенденцию. Количество жалоб граждан на действия мошенников сейчас резко сократилось. Однако параллельно начал расти другой тип обращений — люди стали чаще жаловаться на то, что их счета блокируют без достаточных оснований.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — констатировала председатель ЦБ.