В ЦБ заявили, что «перегнули палку» при борьбе с мошенничеством
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор и коммерческие банки проявили излишнюю жёсткость, блокируя счета россиян в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Набиуллина привела статистику, которая показывает новую тенденцию. Количество жалоб граждан на действия мошенников сейчас резко сократилось. Однако параллельно начал расти другой тип обращений — люди стали чаще жаловаться на то, что их счета блокируют без достаточных оснований.
«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — констатировала председатель ЦБ.Она указала на одну из ключевых проблем: сотрудники банков не всегда разъясняли клиентам, по какой конкретно причине они замораживают средства на счетах.
Ранее сообщалось, что Центробанк введёт с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций.