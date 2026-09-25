МВД предупредило о фальшивых «Яндекс Заданиях» в Telegram
Управление МВД России по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий сообщило о мошеннической схеме с мини-приложениями в Telegram. Злоумышленники выдают их за сервис «Яндекс Задания» и обещают пользователям деньги за простые действия. Об этом пишет РИА Новости.
Авторы схемы предлагают получить 150 рублей за заполнение анкеты, сообщение «менеджеру» или запуск приложения. Подписку на канал они оценивают в 300 рублей. После выполнения предложенных шагов пользователю открывают доступ к якобы призовому розыгрышу.
Чтобы забрать «заработок», человеку предлагают указать телефон либо реквизиты банковской карты. Затем аферисты сообщают о проблемах с переводом и направляют жертву в фальшивую службу поддержки или личный аккаунт «менеджера».
Там у пользователя требуют перечислить деньги за вымышленную пошлину или комиссию. В ведомстве пояснили, что преступники используют обещание лёгкого дохода для кражи персональных сведений, банковских данных и средств.
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