МВД предупредило о фальшивых «Яндекс Заданиях» в Telegram

25 сентября 2026, 14:45

Фото: iStock/Dzurag

Управление МВД России по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий сообщило о мошеннической схеме с мини-приложениями в Telegram. Злоумышленники выдают их за сервис «Яндекс Задания» и обещают пользователям деньги за простые действия. Об этом пишет РИА Новости.