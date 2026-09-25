Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме, нацеленной на квартиры
Аналитик Щербаченко: в РФ появилась мошенническая схема с квартирами пенсионеров
В России появилась многоступенчатая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники пытаются завладеть квартирами пенсионеров.
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT рассказал, как она работает и призвал граждан быть осторожными и бдительными.
«Мошенники не просто пытаются выманить деньги с карты, а разыгрывают перед пожилыми людьми целые спектакли, которые могут длиться неделями. Цель этих «режиссёров» — не просто сбережения, а самое дорогое, что есть у человека, — его жильё. Схема работает как хорошо отлаженный конвейер, где жертву постепенно загоняют в угол», — рассказал специалист.
По его словам, схема начинается со звонка якобы от сотрудника коммунальной службы, который предлагает заменить счётчики и просит назвать код из СМС для оформления заявки. После этого с потенциальной жертвой связывается «специалист по цифровой безопасности» и сообщает, что код попал к мошенникам, на человека оформляют кредиты, а его квартиру пытаются переписать на третьих лиц.
Затем в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов, который предлагает «спасти» недвижимость в рамках секретной спецоперации.
«Суть «операции» проста и катастрофична: чтобы «защитить» квартиру от посягательств, её нужно фиктивно продать. Но на самом деле это ловушка. Мошенники создают иллюзию, что человек не просто теряет имущество, а «помогает следствию», — добавил аналитик.
Щербаченко напомнил, что для защиты от подобных схем нельзя сообщать по телефону коды из СМС, независимо от того, кем представляется собеседник.
«Никаких «спецопераций» правоохранительные органы никогда не проводят по телефону и не просят переоформлять недвижимость для «сохранности». Если вам звонят с пугающими новостями, положите трубку. Позвоните детям, внукам или в официальную службу по номеру, который вы знаете сами, а не который вам продиктовали», — напомнил собеседник RT.