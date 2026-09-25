Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме, нацеленной на квартиры

25 сентября 2026, 14:35

Аналитик Щербаченко: в РФ появилась мошенническая схема с квартирами пенсионеров

Фото: iStock/artoleshko

В России появилась многоступенчатая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники пытаются завладеть квартирами пенсионеров.





Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT рассказал, как она работает и призвал граждан быть осторожными и бдительными.





«Мошенники не просто пытаются выманить деньги с карты, а разыгрывают перед пожилыми людьми целые спектакли, которые могут длиться неделями. Цель этих «режиссёров» — не просто сбережения, а самое дорогое, что есть у человека, — его жильё. Схема работает как хорошо отлаженный конвейер, где жертву постепенно загоняют в угол», — рассказал специалист.

«Суть «операции» проста и катастрофична: чтобы «защитить» квартиру от посягательств, её нужно фиктивно продать. Но на самом деле это ловушка. Мошенники создают иллюзию, что человек не просто теряет имущество, а «помогает следствию», — добавил аналитик.

«Никаких «спецопераций» правоохранительные органы никогда не проводят по телефону и не просят переоформлять недвижимость для «сохранности». Если вам звонят с пугающими новостями, положите трубку. Позвоните детям, внукам или в официальную службу по номеру, который вы знаете сами, а не который вам продиктовали», — напомнил собеседник RT.