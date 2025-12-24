МВД предупредило о мошеннической схеме с рассрочкой при покупке электроники
Мошенники активизировались, представляясь участниками «партнёрских программ» популярных маркетплейсов. Они предлагают россиянам возможность заработать, оформляя рассрочку на дорогостоящую электронику. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники уверяют жертв, что схема абсолютно легальна. Потенциальным клиентам объясняют, что нужно купить электронику в рассрочку на своё имя, а вознаграждение поступит после оформления заказа. Однако реальность оказывается совсем иной.
Сценарии обмана могут варьироваться. В одном случае аферисты обещают перевести первый взнос сразу после покупки. В другом — действительно перечисляют небольшую сумму, чтобы вызвать доверие. После этого жертва выбирает товар, оформляет его и указывает адрес доставки преступников. Как только заказ подтверждается, связь прекращается, а все финансовые обязательства остаются на потерпевшем.
Правоохранители подчеркивают, что такие предложения не имеют отношения к реальным партнёрским программам. Основная цель — переложить финансовые обязательства на жертву и исчезнуть с деньгами. Распознать обман легко. Если неизвестные просят сообщить лимит рассрочки или сделать скриншот аккаунта, стоит насторожиться — это мошенники. Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки аферистов.
