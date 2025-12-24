МВД предупредило о мошеннической схеме с рассрочкой при покупке электроники

24 декабря 2025, 09:00

Фото: iStock/nevodka

Мошенники активизировались, представляясь участниками «партнёрских программ» популярных маркетплейсов. Они предлагают россиянам возможность заработать, оформляя рассрочку на дорогостоящую электронику. Об этом пишет РИА Новости.