Названы самые распространённые способы обмана россиян перед Новым годом
Перед новогодними праздниками в России участились случаи мошенничества. Наиболее распространены схемы с фальшивым «Тайным Сантой» и фейковыми розыгрышами призов.
К такому выводу пришли аналитики компаний F6 и RuStore в ходе совместного исследования, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости.
Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие новогоднюю игру по исполнению желаний «Тайный Санта». Участникам предлагают заполнить анкету с указанием желаемого подарка. Затем их перенаправляют в боты в мессенджерах, где вынуждают подписаться на фишинговые каналы.
Кроме того, мошенники пытаются привлечь жертв розыгрышами смартфонов и денежных сумм. Когда пользователь «выигрывает», его отправляют в пункт выдачи, где сообщают об отсутствии приза. Далее жертву уговаривают оплатить «пошлину» за получение подарка, которого не существует. За период с 10 по 16 декабря одна только эта схема ппринесла мошенникам около 200 000 рублей.
По аналогичному алгоритму злоумышленники предлагают аренду недвижимости. За несколько месяцев они похитили свыше 2,3 млн рублей у 300 пользователей.
Ещё одной популярной схемой стала продажа деликатесов через Telegram. Мошенники создают фальшивые каналы, предлагая продукты от производителей с Дальнего Востока и Севера России по выгодным ценам. После получения предоплаты злоумышленники исчезают.
