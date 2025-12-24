Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

24 декабря 2025, 02:14

Спасатели озвучили основную версию исчезновения семьи Усольцевых

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Семья Усольцевых пропала в походе в Красноярском крае по причине резкого ухудшения климатических условий. Об этом РИА Новости сообщил глава поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.