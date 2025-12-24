Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
Семья Усольцевых пропала в походе в Красноярском крае по причине резкого ухудшения климатических условий. Об этом РИА Новости сообщил глава поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
По данным пресс‑службы регионального СК РФ, туристы были одеты в лёгкую одежду и планировали вернуться на турбазу через 3–3,5 часа. В день их исчезновения резко похолодало и выпал снег.
Критическая ситуация, вероятнее всего, связана с внезапным ухудшением погоды в районе горного массива, считает Сысоев. По его словам, поисковые работы начались 30 сентября и продолжались 11 суток — всё это время шёл снег.
Семья Усольцевых исчезла вблизи поселка Кутурчин 28 сентября. Спустя несколько дней МВД Красноярского края сообщило о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода. Последний раз их видели с рюкзаками на маршруте в сторону Кутурчинского белогорья.
