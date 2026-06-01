Картофель сильнее всего подешевел в России за год
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что самым подешевевшим продуктом в России за последний год стал картофель. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на 18 мая 2026 года цена снизилась на 38,7% по сравнению с той же датой прошлого года. Второе место заняла капуста: ее стоимость уменьшилась на 37,3%. На третьей строчке оказался лук со снижением на 34,3%.
Лидером по росту цены стала говядина на кости. За год она подорожала на 15,5%. Следом идут водка и мороженая рыба. Их стоимость выросла на 14,9% и 14,1% соответственно.
