Достижения.рф

Юрист предупредил о новой схеме обмана родителей выпускников с подделкой голосов

РИА Новости: мошенники с помощью ИИ подделывают голос директора школы
Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голоса директоров школ и деканов и просят родителей выпускников перевести деньги, рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, в 2026 году появилась схема со звонками от «деканата» или «классного руководителя». Злоумышленники имитируют голос директора школы или декана и просят перевести деньги якобы на выпускной вечер или на оплату несуществующего штрафа.

Юрист добавил, что мошенники активнее используют и схему с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного. В соцсетях они предлагают недорогую профессиональную съемку, заранее берут деньги и не приходят на мероприятие.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0