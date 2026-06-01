Юрист предупредил о новой схеме обмана родителей выпускников с подделкой голосов
Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голоса директоров школ и деканов и просят родителей выпускников перевести деньги, рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в 2026 году появилась схема со звонками от «деканата» или «классного руководителя». Злоумышленники имитируют голос директора школы или декана и просят перевести деньги якобы на выпускной вечер или на оплату несуществующего штрафа.
Юрист добавил, что мошенники активнее используют и схему с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного. В соцсетях они предлагают недорогую профессиональную съемку, заранее берут деньги и не приходят на мероприятие.
