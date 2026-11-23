МВД предупредило о мошенничестве при покупке игровой техники
Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что мошенники используют растущий интерес россиян к игровой индустрии для обмана покупателей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Злоумышленники публикуют объявления о продаже популярной техники по сниженным ценам. В описаниях они обещают быструю доставку, рассчитывая на желание покупателей сэкономить.
После получения предоплаты продавец может прекратить общение. В некоторых случаях покупателю приходит посылка с товаром, не соответствующим заказу.
В МВД призвали не переводить деньги незнакомым продавцам, особенно через СБП или на личные банковские счета. Оплату рекомендуют проводить внутри торговой площадки и не переходить по ссылкам из сторонних сообщений.
Перед сделкой стоит изучить профиль продавца, отзывы и условия покупки. При получении заказа нужно проверить содержимое посылки. Переписку с продавцом и документы об оплате советуют сохранять до завершения сделки.
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