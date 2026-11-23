23 ноября 2026, 08:19

Фото: iStock/EKKAPHAN CHIMPALEE

Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что мошенники используют растущий интерес россиян к игровой индустрии для обмана покупателей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.