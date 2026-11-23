23 ноября 2026, 07:30

Гериатр Ткачева связала прививки от гриппа и пневмококка со снижением риска деменции

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции помогают пожилым людям снизить риск деменции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.





По её словам, людям старшего возраста особенно важно ежегодно вакцинироваться от гриппа и прививаться от пневмококка. Исследования показывают, что такие прививки связаны с меньшей вероятностью развития деменции.



