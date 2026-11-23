Гериатр назвала две прививки, которые помогут снизить риск деменции у пожилых людей
Гериатр Ткачева связала прививки от гриппа и пневмококка со снижением риска деменции
Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции помогают пожилым людям снизить риск деменции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
По её словам, людям старшего возраста особенно важно ежегодно вакцинироваться от гриппа и прививаться от пневмококка. Исследования показывают, что такие прививки связаны с меньшей вероятностью развития деменции.
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Кроме того, раз в десять лет Ткачева рекомендует прививаться от дифтерии и столбняка. Специалист пояснила, что вакцинация — одна из стратегий здорового старения: с возрастом иммунная система ослабевает, инфекции возникают чаще и протекают тяжелее. Хроническое воспаление в организме, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и когнитивного снижения.
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