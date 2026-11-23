В Минздраве Якутии рассказали о состоянии ребёнка, в которого из ружья выстрелил отец
Врачи прооперировали ребёнка, пострадавшего при стрельбе в Хангаласском районе. Об этом рассказали ТАСС в Минздраве Якутии.
Инцидент произошёл 22 ноября в селе Октемцы. Пьяный 47-летний мужчина выстрелил из ружья в членов своей семьи — супругу и двух несовершеннолетних сыновей. Один из мальчиков скончался на месте, другого доставили в Хангаласскую центральную районную больницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Врачи экстренно оказали пострадавшему ребёнку помощь. Из республиканской больницы №1 — Национального центра медицины имени М.Е. Николаева — выехала детская хирургическая бригада. После операции и осмотра врачи решили эвакуировать ребёнка в педиатрический центр республиканской больницы №1 для дальнейшего лечения и наблюдения.
Сейчас мальчик получает всю необходимую специализированную помощь в полном объёме. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, стабильное.
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