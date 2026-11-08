Россиянок назвали самыми красивыми женщинами в мире
Туристическая платформа Mytour составила рейтинг стран, где живут самые красивые женщины. Издание Wasted опубликовало его результаты в соцсетях.
Авторы списка особо выделили внешность россиянок. По их мнению, в них гармонично сочетаются европейские и азиатские черты. Также составители рейтинга обратили внимание на выразительность глаз, особенности кожи и гармоничные пропорции фигуры российских женщин.
РФ обошла в рейтинге представительниц ещё 19 государств. На втором месте, по оценкам портала расположились жительницы Венесуэлы. В тройку лидеров вошла Индия.
Уроженки США оказались лишь на 11‑й строчке. Украина замкнула список из 20 государств.
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