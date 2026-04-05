МВД предупредило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Мошенники стали обманывать подростков под предлогом перехода на электронные дневники
Мошенники стали обманывать школьников от лица представителей центров образования под видом перехода на новые электронные дневники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Злоумышленники связываются с подростками и заявляют, что произошёл «переход на новые электронные дневники». Для регистрации они просят ребёнка продиктовать код из SMS, после чего звонок обрывается.
Через некоторое время на номер школьника снова поступает звонок — уже от другого афериста, который сообщает, что у семьи жертвы якобы возникли проблемы со счетами. Мошенники говорят несовершеннолетним, что с карт их родителей совершили перевод в недружественную страну, и теперь взрослым грозит уголовное преследование.
Чтобы избежать наказания, злоумышленники убеждают подростков отправить все имеющиеся деньги «на проверку». Обманутый ребёнок верит в это и переводит накопления, тем самым лишая семью сбережений.