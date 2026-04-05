МВД предупредило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками

05 апреля 2026, 03:57

Мошенники стали обманывать подростков под предлогом перехода на электронные дневники

Фото: iStock/BrianAJackson

Мошенники стали обманывать школьников от лица представителей центров образования под видом перехода на новые электронные дневники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.





Злоумышленники связываются с подростками и заявляют, что произошёл «переход на новые электронные дневники». Для регистрации они просят ребёнка продиктовать код из SMS, после чего звонок обрывается.



