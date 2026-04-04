Россиянам назвали оптимальную сумму финансовой подушки

Достижения.рф

Финансист Бархота: сумма финансовой подушки должна быть равна четырём зарплатам
Фото: Istock/PROMT8

Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что финансовая подушка должна равняться четырём ежемесячным доходам.



В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что оптимальный объём накоплений достигает девятикратного размера месячного дохода.

«Для россиян с доходом ниже среднего по региону уровня минимальный размер подушки безопасности равен четырёхкратному значению ежемесячного дохода. В оптимальном случае отложенная сумма должна доходить до девятикратного показателя», — пояснил финансист.
Бархота добавил, что для граждан с более высоким уровнем дохода минимальная подушка безопасности равняется трём ежемесячным доходам. Верхняя граница в таком случае доходит до семи окладов.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0