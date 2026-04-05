SHOT: ПВО отражает уже третью волну БПЛА ВСУ в Нижегородской области
В Нижегородской области силы ПВО отражают уже третью волну атак украинских дронов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что атака началась около 00:10 по московскому времени. О налете БПЛА ВСУ, который продолжается уже более двух часов, рассказали жители Кстово. Беспилотники-камикадзе летят на низкой высоте, в небе видны яркие вспышки на фоне звуков гудения двигателей.
Очевидцы слышали более 20 взрывов, преимущественно в южной части города. В одном из районов наблюдается дым, также в некоторых местах замечены перебои с электричеством. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник Вооружённых сил Украины произвёл удар по предприятию в регионе. В результате атаки погиб один из сотрудников организации.
