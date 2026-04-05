В Национальном центре помощи пропавшим рассказали о новой тактике поиска Усольцевых

05 апреля 2026, 03:41

Пропавшую семью Усольцевых захотели найти с помощью профессиональных металлоискателей

Поиски исчезнувшей в красноярской тайге семьи Усольцевых планируют вести с применением профессиональных металлоискателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.





Напомним, что Усольцевых не видели с 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь. Официальная версия пропажи семьи — несчастный случай, но причина загадочного исчезновения имеет альтернативные теории, включая побег за границу.





«Главный ресурс и инструмент в поисках — это, конечно, люди. Если будет целесообразно, то воспользуемся дронами. Также есть идеи использовать металлоискатели — профессиональные, с разделением металлов», — сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.