В Национальном центре помощи пропавшим рассказали о новой тактике поиска Усольцевых
Пропавшую семью Усольцевых захотели найти с помощью профессиональных металлоискателей
Поиски исчезнувшей в красноярской тайге семьи Усольцевых планируют вести с применением профессиональных металлоискателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Напомним, что Усольцевых не видели с 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь. Официальная версия пропажи семьи — несчастный случай, но причина загадочного исчезновения имеет альтернативные теории, включая побег за границу.
«Главный ресурс и инструмент в поисках — это, конечно, люди. Если будет целесообразно, то воспользуемся дронами. Также есть идеи использовать металлоискатели — профессиональные, с разделением металлов», — сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.В организации подчеркнули, что к операциям также привлекают собак, но их эффективность высока только в первые дни после пропажи человека. Сейчас, после таяния снежного покрова, собаки вряд ли смогут учуять следы живых людей.
В конце марта глава отряда «ЛизаАлерт» подтвердил, что Усольцевых продолжат искать, несмотря на отсутствие положительных результатов в настоящий момент.