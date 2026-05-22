МВД предупредило о росте числа фишинговых доменов перед Днем России
В пресс-службе МВД РФ предупредили, что в преддверии государственных праздников мошенники активнее действуют в интернете. Ведомство отнесло к таким периодам и время перед Днем России, который отмечают 12 июня. Об этом пишет РИА Новости.
В министерстве сообщили, что в такие дни фиксируют устойчивый рост активности лиц, совершающих противоправные действия в информационно-телекоммуникационной сфере. По данным МВД, в предпраздничный период число фишинговых доменов достигает 30 тысяч в месяц. В обычные будние дни полиция регистрирует от 17 тысяч до 20 тысяч таких ресурсов.
День России — это главный государственный праздник страны, который ежегодно отмечается 12 июня. Дата символизирует принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году, ознаменовавшей начало новейшей истории и принятие новой Конституции.
