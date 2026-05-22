Почти 400 школьников Хабаровского края поедут в бесплатные туры по региону

22 мая 2026, 07:36

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в этом году около 400 школьников региона смогут отправиться в бесплатные путешествия по краю. Об этом сообщает правительство Хабаровского края, пишет РИА Новости.





Программа бесплатных туров для школьников действует в регионе уже четвертый год. Дети ездят на экскурсии по родному краю и знакомятся с его природой, культурой и достопримечательностями. В краевом министерстве туризма уточнили, что число участников программы почти в два раза превышает показатель прошлого года. В поездки отправятся ученики 7–11 классов.





«Наша задача – чтобы все желающие могли путешествовать и отдыхать. Особенно это касается молодого поколения. Любовь к родному краю начинается с личного знакомства», – отметил Дмитрий Демешин.