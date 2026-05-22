Туляк рассказал, как отыскал пропавшую в посёлке Дубна малышку возле лесного оврага
Житель Тульской области Виталий участвовал в поисках ребенка, пропавшего около небольшого посёлка Дубна. В беседе с РЕН ТВ он раскрыл, как обнаружил уставшую девочку в лесу.
Напомним, что малышка исчезла 20 мая. К поискам вскоре подключились следователи, полиция, спасатели и около 250 добровольцев. Синий беговел девочки, с которым та ушла на прогулку, обнаружили вчера на опушке лесного массива. Начался тщательный осмотр окружающей территории — и ребенка удалось найти.
Виталий объяснил, что вместе с женой и тещей записался в поисковую группу после работы на скорой помощи. Волонтёры прочёсывали местность с глубокими ямами, болотами и ручьями. Девочка находилась возле глубокого оврага. Когда координатор трижды позвал её по имени, та откликнулась словами «мама, я тут». Группа сразу бросилась на помощь.
«Она на меня напрыгнула, не плакала, говорит, потерялась. (...) Слезы потекли, когда она крикнула. Голос еще такой тоненький, аж мурашки побежали», — вспоминал Виталий.Туляк объяснил, что малышка пыталась найти дорогу домой, и в какой-то момент уснула под деревом. Ночью к ней подходила собака, однако агрессии не проявила. К счастью, у потерявшейся девочки не обнаружили серьезных травм.