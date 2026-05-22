Туляк рассказал, как отыскал пропавшую в посёлке Дубна малышку возле лесного оврага

22 мая 2026, 02:51

Фото: iStock/Koldunov

Житель Тульской области Виталий участвовал в поисках ребенка, пропавшего около небольшого посёлка Дубна. В беседе с РЕН ТВ он раскрыл, как обнаружил уставшую девочку в лесу.





Напомним, что малышка исчезла 20 мая. К поискам вскоре подключились следователи, полиция, спасатели и около 250 добровольцев. Синий беговел девочки, с которым та ушла на прогулку, обнаружили вчера на опушке лесного массива. Начался тщательный осмотр окружающей территории — и ребенка удалось найти.





Расстрелянный польскими полицейскими белорус рискует остаться инвалидом

«Она на меня напрыгнула, не плакала, говорит, потерялась. (...) Слезы потекли, когда она крикнула. Голос еще такой тоненький, аж мурашки побежали», — вспоминал Виталий.