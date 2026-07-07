МВД предупредило о схеме с «декларированием» чужих денег
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о мошеннической схеме, где аферисты представляются сотрудниками Центробанка и просят забрать посылку с чужими деньгами для их «декларирования». Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули: такие просьбы говорят о попытке втянуть человека в преступление. Если согласиться на подобное «поручение», можно стать соучастником незаконной операции.
По данным МВД, злоумышленники нередко действуют под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов или финансовых организаций. Через легенду о «секретном задании» они ищут посыльных для перевозки чужих средств.
В министерстве напомнили, что государственные структуры не предлагают гражданам «внештатную работу» и не просят помогать в «тайных» мероприятиях. При подобных звонках или сообщениях стоит сразу прекратить разговор и обратиться в полицию.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять осторожность и никому не сообщать коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, переводить деньги незнакомым людям и верить слишком выгодным предложениям. Если возникает сомнение, лучше прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.
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