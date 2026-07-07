МВД предупредило о схеме с «декларированием» чужих денег

07 июля 2026, 10:03

Фото: iStock/Ju Production

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о мошеннической схеме, где аферисты представляются сотрудниками Центробанка и просят забрать посылку с чужими деньгами для их «декларирования». Об этом пишет РИА Новости.