Спасенную из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам

07 июля 2026, 09:18

Фото: iStock/Prasit Supho

Россиянку, освобожденную 6 июня из кол-центра мошенников в Мьянме, передали сотрудникам посольства России в Таиланде для последующей отправки на родину. Об этом сообщили представители дипмиссии РФ в Янгоне в телеграм-канале.