Спасенную из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам
Россиянку, освобожденную 6 июня из кол-центра мошенников в Мьянме, передали сотрудникам посольства России в Таиланде для последующей отправки на родину. Об этом сообщили представители дипмиссии РФ в Янгоне в телеграм-канале.
В ближайшее время женщине окажут помощь в организации безопасного вылета на родину. В посольстве отметили, что это стало очередным примером слаженной работы диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
В дипмиссии напомнили, что осуществление иностранцами трудовой деятельности в Мьянме без оформления соответствующей визы незаконно. Миграционная служба страны ввела запрет на повторный въезд для лиц, ранее нарушивших местное трудовое законодательство, в том числе вовлеченных в мошеннические схемы.
Россиян призвали критически относиться к предложениям о легком заработке в странах Юго-Восточной Азии от незнакомцев. Москва и Нейпьидо продолжают укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и координировать усилия по вызволению российских граждан, пострадавших от действий мошенников.
Ранее сообщалось, что российский турист пропал в Таиланде после череды странных обстоятельств.
Читайте также: