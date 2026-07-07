Пропавшую школьницу нашли «бродяжничающей» по российскому городу
В Кызыле нашлась 15-летняя девочка, пропавшая несколькими днями ранее. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.
По данным ведомства, школьницу обнаружили «бродяжничающей на территории города». Правоохранители отметили, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Подросток воспитывается в неполной семье и ранее неоднократно сбегал из дома. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних поставят ее на профилактический учет.
В полиции подчеркнули, что пропажа этой школьницы не была связана с ранее произошедшим исчезновением двух девочек в регионе. Вечером 1 июля они ушли в направлении реки Енисей и до сих пор не вернулись. К поискам детей привлекли более тысячи человек, а следователи возбудили уголовное дело.