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Пропавшую школьницу нашли «бродяжничающей» по российскому городу

В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу
Фото: iStock/blinow61

В Кызыле нашлась 15-летняя девочка, пропавшая несколькими днями ранее. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.



По данным ведомства, школьницу обнаружили «бродяжничающей на территории города». Правоохранители отметили, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Подросток воспитывается в неполной семье и ранее неоднократно сбегал из дома. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних поставят ее на профилактический учет.

В полиции подчеркнули, что пропажа этой школьницы не была связана с ранее произошедшим исчезновением двух девочек в регионе. Вечером 1 июля они ушли в направлении реки Енисей и до сих пор не вернулись. К поискам детей привлекли более тысячи человек, а следователи возбудили уголовное дело.

Лидия Пономарева

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