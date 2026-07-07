Пропавшую школьницу нашли «бродяжничающей» по российскому городу

07 июля 2026, 09:27

В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

Фото: iStock/blinow61

В Кызыле нашлась 15-летняя девочка, пропавшая несколькими днями ранее. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.





По данным ведомства, школьницу обнаружили «бродяжничающей на территории города». Правоохранители отметили, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.



Подросток воспитывается в неполной семье и ранее неоднократно сбегал из дома. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних поставят ее на профилактический учет.



В полиции подчеркнули, что пропажа этой школьницы не была связана с ранее произошедшим исчезновением двух девочек в регионе. Вечером 1 июля они ушли в направлении реки Енисей и до сих пор не вернулись. К поискам детей привлекли более тысячи человек, а следователи возбудили уголовное дело.