Синоптик рассказала, когда Москву вновь накроет жара
В пятницу в Москве вновь установится жаркая погода, температура поднимется до 27 градусов. Об этом агентству РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Как утверждает синоптик, в этот день столица ненадолго окажется в тёплом секторе циклона, а позже вновь попадёт в его тыловую часть. По этой причине характер погоды останется нестабильным.
Позднякова уточнила, что температурный фон в пятницу составит от +25 до +27 градусов. Такой показатель, по её словам, соответствует категории жаркой погоды.
Ранее Позднякова рассказала о погоде в Москве на июль. Специалист утверждает, что жителей столицы ожидает волнообразный характер климатических условий, который преобладал в прошлом месяце.
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