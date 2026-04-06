МВД предупреждает о новой схеме мошенников от имени Минцифры
В России появилась новая мошенническая схема с рассылкой фальшивых сообщений от имени Министерства цифрового развития. Об этом информирует Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ.
Преступники массово отправляют гражданам уведомления о якобы оформленной на их имя цифровой доверенности. Текст содержит контакты для «обратного звонка», если действие совершили по ошибке. Цель аферистов — вызвать у человека панику и спровоцировать его на самостоятельный звонок.
После этого злоумышленники усиливают давление. Они представляются сотрудниками госорганов или правоохранительных структур и заявляют о совершении от имени жертвы противоправных действий. Для большего устрашения мошенники подбирают данные «доверителя» из публичных реестров.
Ведомство призывает граждан сохранять бдительность и не звонить по указанным в подозрительных рассылках номерам.
