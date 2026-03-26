В Москве аферисты убедили девочку оставить ключ в цветочном горшке и выкрали свыше 18 милионов рублей

26 марта 2026, 23:48

Мошенники обманули 14-летнюю девочку и выкрали из квартиры в Москве 18,6 млн рублей

В Москве мошенники убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от квартиры в цветочном горшке и похитили более 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.





Злоумышленники позвонили школьнице на мобильный телефон, представились сотрудниками госорганов и выяснили, что в квартире на улице Строителей хранятся крупные сбережения ее родственников.



Под выдуманным предлогом аферисты заставили девочку оставить ключ от входной двери в горшке с цветком в подъезде, а также вынудили сообщить время, когда дома никого не будет. Школьница выполнила указания, после чего неизвестный проник в жилое помещение и похитил свыше 18,6 миллиона рублей.





«По данному факту следователем СО ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в материале.