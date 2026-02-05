Брачные аферисты подставили жениха и ресторан
Жители Гонконга помогли небольшому ресторану избежать убытков после того, как свадебный банкет сорвался из‑за истории с брачными аферистами. Об этом сообщает Mothership.
55‑летний мужчина, который регулярно обедал в этом заведении, решил отпраздновать там свадьбу и заказал банкет на 60 человек. Общая стоимость составила 17 тысяч гонконгских долларов (около 167 тысяч рублей). При этом он сразу внес депозит — десять тысяч (примерно 98 тысяч рублей).
За несколько дней до назначенной даты сотрудник ресторана связался с клиентом, но тот неожиданно признался, что невесты у него пока нет. Несмотря на это, мужчина уверял, что все 60 гостей все равно придут.
28 января, в день предполагаемой свадьбы, в ресторане появился только сам жених и несколько его бывших коллег. По словам владельца Иу Кун Тунга, мужчина выглядел крайне подавленным и нестабильным. Он объяснил, что рассчитывал оплатить оставшуюся сумму за счет подарков гостей, однако собранных денег не хватило.
В итоге хозяин вызвал полицию, а банкет пришлось отменить. Позже выяснилось, что полгода назад мужчина потерял работу и стал жертвой брачных мошенников. Его состояние оказалось настолько тяжелым, что его госпитализировали.
Понимая, что финансовых потерь, вероятно, не избежать, Тунг больше всего переживал из‑за приготовленной еды, которая могла пропасть. Тогда он рассказал о случившемся в соцсетях и предложил желающим прийти на ужин. Он был готов накормить около 40 человек по 180 гонконгских долларов с человека (примерно 1,7 тысячи рублей), хотя реальная стоимость блюд составляла около 580 долларов (5,7 тысячи рублей).
В результате пришли более 70 человек. Благодаря поддержке горожан ресторану удалось спасти продукты и компенсировать убытки. По словам владельца, среди гостей были лишь несколько знакомых, а большинство — жители района, которых он прежде не знал.
Тунг поблагодарил всех, кто откликнулся, и добавил, что не собирается выдвигать обвинения против несостоявшегося жениха, поскольку тот находится в тяжелом состоянии. Он пожелал мужчине скорейшего выздоровления и призвал внимательнее относиться к проблемам психического здоровья.
