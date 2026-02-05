Брачные аферисты подставили жениха и ресторан

05 февраля 2026, 14:15

Случайные люди помогли ресторану в Гонконге после сорванной аферистами свадьбы

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Жители Гонконга помогли небольшому ресторану избежать убытков после того, как свадебный банкет сорвался из‑за истории с брачными аферистами. Об этом сообщает Mothership.