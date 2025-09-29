Подарок‑сюрприз оборачивается кражей: как аферисты лишают россиянок денег в день рождения
Мошенники начали новую атаку на россиянок, используя день рождения как приманку. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
Преступники звонят с утра и утверждают, что имениннице подготовили подарок. Они не раскрывают, от кого он, чтобы создать элемент сюрприза. Девушки, не подозревая об обмане, охотно делятся паспортными данными и адресами. После этого мошенники отправляют СМС с просьбой подтвердить код. Многие жительницы страны теряют деньги.
Эта схема становится всё более популярной. Необходимо быть осторожными и не доверять незнакомцам. Лучше всего не разглашать личные данные и проверять информацию перед тем, как реагировать на подобные звонки.
