Юрист объяснил, кто возместит сотруднику ущерб от травмы на удаленке
Юрист Волковой: Не все травмы на удаленке считаются производственными
Не каждая травма, полученная сотрудником во время удаленной работы, признается производственной. Ключевое значение имеет связь повреждения с выполнением трудовых обязанностей. Об этом рассказал агентству «Прайм» старший юрист юридической фирмы «ЮСТ» Дмитрий Волковой.
Специалист пояснил, что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда даже для дистанционных сотрудников, поэтому каждый несчастный случай подлежит обязательному расследованию. Микротравмы также учитываются.
Признание травмы производственной дает право на страховые выплаты через Социальный фонд России, включая пособия по временной нетрудоспособности и единовременные компенсации.
«Если страхового возмещения недостаточно для покрытия вреда здоровью, работник сохраняет право обратиться в суд для взыскания дополнительной компенсации с работодателя», — цитирует юриста «Прайм».Пример травмы, которая подходит по всем критериям: ожог из-за возгорания служебного ноутбука. В то же время повреждения, полученные работником в обеденный перерыв или при выполнении бытовых дел, не считаются связанными с производством.