Юрист объяснил, кто возместит сотруднику ущерб от травмы на удаленке

26 августа 2025, 02:49

Юрист Волковой: Не все травмы на удаленке считаются производственными

Фото: iStock/Rawpixel

Не каждая травма, полученная сотрудником во время удаленной работы, признается производственной. Ключевое значение имеет связь повреждения с выполнением трудовых обязанностей. Об этом рассказал агентству «Прайм» старший юрист юридической фирмы «ЮСТ» Дмитрий Волковой.





Специалист пояснил, что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда даже для дистанционных сотрудников, поэтому каждый несчастный случай подлежит обязательному расследованию. Микротравмы также учитываются.





«Если страхового возмещения недостаточно для покрытия вреда здоровью, работник сохраняет право обратиться в суд для взыскания дополнительной компенсации с работодателя», — цитирует юриста «Прайм».