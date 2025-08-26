Эскалаторы и траволаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября
«Ъ»: С 1 сентября в РФ могут ограничить работу эскалаторов и траволаторов в ТЦ
С 1 сентября 2025 года в России истекает срок действия всех технических освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. При этом якобы отсутствует возможность провести их легитимное обновление из-за изменений в нормативной базе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
Подчеркивается, что владельцы торговых центров могут столкнуться с запретом на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан.
Россиянам называли самую популярную схему мошенничества перед 1 сентября
Это связано с отсутствием в стране аккредитованных организаций, уполномоченных проводить технические освидетельствования по новым правилам. Старая система сертификации экспертных организаций была отменена, однако новая еще не была разработана.
Юридически с 1 сентября эксплуатация не прошедших своевременную проверку эскалаторов и траволаторов будет считаться незаконной.
Союз торговых центров России направил обращение в Ростехнадзор с просьбой разъяснить ситуацию и рассмотреть возможность введения переходного периода до 1 сентября 2027 года.
Предлагается временно разрешить проведение освидетельствований по прежним нормам, что даст время на разработку новой системы аттестации и формирование перечня аккредитованных лабораторий.