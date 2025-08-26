Эскалаторы и траволаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября

26 августа 2025, 06:10

«Ъ»: С 1 сентября в РФ могут ограничить работу эскалаторов и траволаторов в ТЦ

Фото: iStock/Mumemories

С 1 сентября 2025 года в России истекает срок действия всех технических освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. При этом якобы отсутствует возможность провести их легитимное обновление из-за изменений в нормативной базе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).





Подчеркивается, что владельцы торговых центров могут столкнуться с запретом на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан.



