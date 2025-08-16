МВД раскрыло россиянам новую схему мошенничества

16 августа 2025, 11:57

МВД: мошенники могут подменять контакты в телефоне

Фото: istockphoto/Pinkypills

Аферисты рассылают в мессенджерах мошеннические сообщения с якобы экстренными уведомлениями от банков, служб доставки или от знакомых, в которых находится вложение — файл с расширением .vcf .