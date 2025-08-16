Достижения.рф

МВД раскрыло россиянам новую схему мошенничества

МВД: мошенники могут подменять контакты в телефоне
Фото: istockphoto/Pinkypills

Аферисты рассылают в мессенджерах мошеннические сообщения с якобы экстренными уведомлениями от банков, служб доставки или от знакомых, в которых находится вложение — файл с расширением .vcf .



При его открытии злоумышленники могут добавить в телефонную книгу жертвы новый контакт или заменить номер в существующем, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД РФ.

.vcf — стандартный формат электронной визитки, содержащий имя, телефоны, email, адрес и прочие данные. Обычный сценарий выглядит так: пользователь получает SMS, WhatsApp или Telegram‑сообщение, замаскированное под важное уведомление, открывает прикреплённый .vcf , после чего телефон предлагает сохранить контакт или обновить уже имеющийся. Процесс часто проходит быстро и незаметно, поэтому пользователь может не заметить появление или изменение контакта в адресной книге.

Правоохранители советуют самостоятельно вносить в телефон номера служебной поддержки банков, почты и госорганов, а не слепо доверять новым или обновлённым контактам из сомнительных сообщений.

Никита Кротов

