Дело о краже мошенниками денег у пенсионеров в Сергиевом Посаде дошло до суда
В Сергиевом Посаде направлено в суд уголовное дело о хищении кибермошенниками денег у пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Сергиево-Посадская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух 19-летних молодых людей. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. По версии следствия, в мае они вступили в состав организованной группы, созданной для хищения средств пожилых людей дистанционным способом», – рассказали в пресс-службе.Молодым людям отвели роль курьеров. Они должны были встречаться с потенциальными жертвами, помогать им снимать деньги со вкладов и банковских счетов, а затем получать наличные для внесения на так называемые «безопасные счета». За проделанную работу им полагалось вознаграждение – процент от полученной суммы.
«Соучастник организованной группы представился сотрудником местной администрации. В телефонном разговоре он сообщил, что в администрации можно получить подарок и денежную выплату и попросил для оформления пропуска сообщить номер СНИЛС. После этого с пенсионерами связался лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что с их счёта пытаются похитить средства для финансирования ВСУ. Для предотвращения этих действий якобы необходимо снять наличные и передать сотруднику Росфинмониторинга для внесения на «безопасный счет», – добавили в подмосковной прокуратуре.После этого злоумышленники приезжали по адресу потерпевших в Сергиевом Посаде, называли кодовое слово «Спасибо» и, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, проходили к ним в квартиру. Всего они получили от женщин более 2 млн. рублей, которые перевели на указанные соучастниками банковские счета, а часть суммы оставили себе в качестве вознаграждения.
Одного злоумышленника на выходе из подъезда задержали сотрудники полиции. При нём было 800 тыс. рублей, которые он получил у одной потерпевших. Сотрудники полиции изъяли деньги и вернули потерпевшей. Затем полицейские установили личность второго соучастника с помощью системы «Безопасный регион», и вскоре тот был задержан.
Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, городская прокуратура подала иски в интересах потерпевших о взыскании с обвиняемых ущерба более чем на 1 млн рублей.