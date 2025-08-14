Дело о краже мошенниками денег у пенсионеров в Сергиевом Посаде дошло до суда

14 августа 2025, 18:03

оригинал Фото: Istock / Daisy-Daisy

В Сергиевом Посаде направлено в суд уголовное дело о хищении кибермошенниками денег у пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.







«Сергиево-Посадская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух 19-летних молодых людей. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. По версии следствия, в мае они вступили в состав организованной группы, созданной для хищения средств пожилых людей дистанционным способом», – рассказали в пресс-службе.

«Соучастник организованной группы представился сотрудником местной администрации. В телефонном разговоре он сообщил, что в администрации можно получить подарок и денежную выплату и попросил для оформления пропуска сообщить номер СНИЛС. После этого с пенсионерами связался лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что с их счёта пытаются похитить средства для финансирования ВСУ. Для предотвращения этих действий якобы необходимо снять наличные и передать сотруднику Росфинмониторинга для внесения на «безопасный счет», – добавили в подмосковной прокуратуре.