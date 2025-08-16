Мошенники выманили 500 тыс. у хабаровчанки по новой схеме с «юристом» и «следствием»
Хабаровские мошенники использовали многоходовую схему с поддельными сотрудниками связи и полиции, чтобы выманить у 77-летней женщины 500 000 рублей.
Сначала злоумышленник представился работником оператора связи, сообщил о замене номера и выведал СНИЛС пенсионерки. Через несколько дней новой группе аферистов, назвавшимся правоохранителями, удалось убедить жертву в утечке данных и попытке похищения средств. Для правдоподобности они описали «задержанную преступницу» и готовящийся обыск, после чего подключили московского юриста.
Псевдо-юрист убедил женщину раскрыть информацию о домашних сбережениях. Узнав о 500 тыс. рублей, он потребовал передать деньги для оформления декларации с гарантией возврата. Напомним, что подобные комбинированные схемы с последовательными звонками разных специалистов стали частым явлением в 2025 году.
Пенсионерка лишилась всех средств. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Прокуратура Хабаровского края предупредила, что настоящие сотрудники ведомств никогда не требуют передачи денег или данных по телефону.
