Россиянам объяснили, каким методом мошенники чаще всего обманывают граждан
Мошенничество в инвестиционной сфере остается самой распространенной схемой обмана граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.
Согласно представленной информации, преступники активнее всего ищут жертв через мессенджеры и тематические группы в интернете. Они втираются к людям в доверие, после чего предлагают попробовать себя в роли «трейдера».
Для придания правдоподобности своей истории мошенники иногда позволяют людям вывести небольшие суммы денег. Однако вся эта деятельность является фейковой и направлена на хищение крупных средств.
Ранее мы предупреждали, что мошенники также любят представляться юристами. Они предлагают россиянам помощь в оформлении документов для переезда из РФ и получения ВНЖ в других странах, чтобы выманить СМС-коды от Госуслуг и похитить личные данные.
