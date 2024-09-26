МВД раскрыло судьбу не владеющих русским языком мигрантов с языковыми сертификатами

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Всех иностранцев, которые не владеют русским языком, но имеют сертификаты о его знании, будут лишать статуса или гражданства. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что органы внутренних дел регулярно выявляют таких мигрантов, после чего начинают расследовать деятельность преступных групп из состава организаторов экзаменов, которые выдают им языковые сертификаты без нужного для этого уровня знаний.
В общей сложности за последние три года органы внутренних дел выявили около 14 тысяч таких случаев в ходе выдачи разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности на территории России.
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Анастасия Чинкова