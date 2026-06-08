МВД рассказало о новом вредоносном ПО для кражи данных на Android

08 июня 2026, 09:50

МВД: мошенники используют Drama RAT для кражи данных и блокировки Android

Фото: iStock/Ju Production

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о новой угрозе для Android — вредоносной программе Drama RAT. По данным ведомства, она крадет данные, управляет банковскими приложениями и может полностью заблокировать устройство. Об этом пишет РИА Новости.