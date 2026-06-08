Страховой эксперт предупредил о продаже поддельных полисов ОСАГО
Руководитель «Московского страхового агентства» Артем Авадьяев предупредил, что мошенники все чаще продают фальшивые электронные полисы ОСАГО через сайты-клоны, поддельные ссылки и объявления в соцсетях. Об этом сообщает «Лента.ру».
По его словам, главная опасность таких схем — внешнее сходство с настоящим оформлением. Водитель видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. После этого деньги уходят не страховой компании, а злоумышленникам. Эксперт назвал несколько признаков подделки. Среди них — слишком низкая цена, просьба перевести деньги на карту физлица или оплатить по сомнительной ссылке, отсутствие реквизитов страховщика, ошибки в названии компании и странный адрес сайта.
Авадьяев отметил, что поддельный электронный полис может выглядеть убедительно. В нем могут указать номер, печать, таблицу водителей и сведения об автомобиле. Поэтому после покупки он советует проверять не файл, а сам договор в официальной базе НСИС. Проверку можно провести по госномеру, VIN, номеру кузова или шасси. Эксперт призвал сверять не только наличие полиса, но и его детали: название страховой компании, срок действия, VIN, госномер и список допущенных водителей. Если хотя бы один ключевой параметр не совпадает, пользоваться таким документом нельзя.
Он добавил, что после ДТП поддельный полис фактически означает отсутствие действующего ОСАГО. В таком случае водителю придется самому возмещать ущерб пострадавшим, а вдобавок возможен штраф. Если полис уже оплатили и появились сомнения, Авадьяев советует сразу проверить его в базе, не пользоваться машиной до оформления настоящего ОСАГО, обратиться в банк для попытки оспорить платеж и подать заявление в полицию. Он напомнил, что при оформлении фальшивого полиса человек сам передает мошенникам паспортные данные, сведения об автомобиле и данные водительского удостоверения.
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