Страховой эксперт предупредил о продаже поддельных полисов ОСАГО

08 июня 2026, 07:57

Страховой эксперт Авадьяев: Поддельное ОСАГО чаще продают через сайты-клоны

Фото: iStock/fizkes

Руководитель «Московского страхового агентства» Артем Авадьяев предупредил, что мошенники все чаще продают фальшивые электронные полисы ОСАГО через сайты-клоны, поддельные ссылки и объявления в соцсетях. Об этом сообщает «Лента.ру».