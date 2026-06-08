Гастроэнтеролог предупредила о связи частого употребления алкоголя и вздутия живота
Гастроэнтеролог Ольга Сухарева предупредила, что частое употребление алкоголя может привести к вздутию живота. По ее словам, риск возрастает, если человек пьет спиртное чаще трех раз в неделю. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Врач пояснила, что в таком случае может развиться синдром избыточного бактериального роста. Один из его симптомов — вздутие живота. Сухарева отметила, что алкоголь снижает количество полезных бактерий в кишечнике. Из-за этого растет доля условно-патогенных микроорганизмов.
Кроме того, этанол ухудшает моторику кишечника. Это приводит к забросу бактерий из толстой кишки в тонкую, где им не место. Алкоголь раздражает слизистую, усиливает воспаление и ослабляет местную иммунную защиту.
Ранее стало известно, что употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение и вредит желудку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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