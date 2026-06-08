Гастроэнтеролог предупредила о связи частого употребления алкоголя и вздутия живота

08 июня 2026, 09:25

Гастроэнтеролог Сухарева предупредила о связи алкоголя и вздутия живота

Фото: iStock/Victoria Popova

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева предупредила, что частое употребление алкоголя может привести к вздутию живота. По ее словам, риск возрастает, если человек пьет спиртное чаще трех раз в неделю. Об этом она написала в своем Telegram-канале.