МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками
МВД РФ предупреждает о новой волне мошенничества. Злоумышленники создают фишинговые сайты и под предлогом предполагаемых преступлений требуют деньги у жертв. Об этом пишет РИА Новости.
Сначала они собирают личные данные, используя как введённую информацию, так и сведения из открытых источников. Затем формируют ложные обвинения, например, в просмотре запрещённого контента. Угрожая публикацией этой информации, вымогатели требуют денежный выкуп.
Правоохранители привели пример такого шантажа. В одном из сообщений в Telegram-канале видно, как мошенники собираются опубликовать личные данные и использовать их для преступлений. Жертве дают всего три часа на «оплату».
В МВД подчеркивают, что вымогательство и угрозы распространения персональных данных являются уголовно наказуемыми действиями. Независимо от используемых схем, цель остается одной — получение денег.
Читайте также: