МВД рассказало о популярном способе шантажа, используемом мошенниками

19 декабря 2025, 09:11

МВД: мошенники создают фишинговые ресурсы и требуют с жертвы денежный выкуп

Фото: iStock/artoleshko

МВД РФ предупреждает о новой волне мошенничества. Злоумышленники создают фишинговые сайты и под предлогом предполагаемых преступлений требуют деньги у жертв. Об этом пишет РИА Новости.