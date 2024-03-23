Последний задержанный по подозрению в теракте: автоматы выбросили, убегая из Москвы

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Последний задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что оружие боевики выбросили по дороге из Москвы, видео публикует Telegram-канал 112.
Автомобиль, на котором, предположительно, передвигались террористы, задержали сегодня утром в Брянской области. Четверо находившихся внутри сбежали, однако позже были схвачены российскими силовиками.
Все задержанные плохо говорят по-русски. Удалось выяснить, что их завербовали при помощи Telegram, пообещав за расстрел мирных людей по 500 тысяч каждому. Также удалось найти номер отеля, в котором проживали террористы.
Последний из задержанных заявил, что оружие они выбросили из автомобиля по дороге из Москвы.
Напомним, террористы пытались добраться до украинской границы, чтобы укрыться там. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения, на Украине для террористов было приготовлено «окно».
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Все задержанные плохо говорят по-русски. Удалось выяснить, что их завербовали при помощи Telegram, пообещав за расстрел мирных людей по 500 тысяч каждому. Также удалось найти номер отеля, в котором проживали террористы.
Напомним, террористы пытались добраться до украинской границы, чтобы укрыться там. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения, на Украине для террористов было приготовлено «окно».
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Евгения Парфентьева