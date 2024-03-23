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Mash: всех задержанных террористов везут в Москву для допросов

23 марта 2024, 17:32
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Всех четверых задержанных террористов везут в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что важной задачей было задержать террористов живыми. Сотрудникам ФСБ удалось оперативно установить личности стрелявших в «Крокус Сити Холле», а также их сообщников. Это позволило быстро задержать их и не дать им сбежать на Украину, где для них, по словам президента России Владимира Путина, было подготовлено «окно».

Также глава государства высоко оценил работу спецслужб. Он выразил благодарность им и сотрудникам скорой помощи, санитарной авиации, пожарным и спасателям, которые работают над ликвидацией последствий теракта и помогают пострадавшим.

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#задержание
#террористы
#крокус сити холл
#москва
#следственный комитет
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МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/DmyTo

МЧС России опубликовало предварительный список с именами погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться со списком, который постепенно будет дополняться, можно на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что в данный момент в таблице представлена информация по состоянию на 17:00 мск.

По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта в Красногорске погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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#мчс
#теракт
#погибший
#крокус сити холл
#спасатели
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Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:55

Фото: iStock/vadimguzhva

Девушку–колясочницу не могут найти её родные после теракта в «Крокусе». Она пришла на концерт вместе с мамой и сидела прямо возле сцены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что на концерт группы «Пикник» 38-летняя Екатерина Попова пришла вместе со своей мамой. Для инвалидов-колясочников места располагались прямо возле сцены, поэтому мать девушки сначала помогла ей занять место, после чего пошла на свое, которое находилось на втором этаже.

Мать Екатерины смогла спастись, но при этом помочь своей дочери покинуть концертный зал у неё не было возможности. В настоящее время девушку ищут родные, которые не могут найти её фамилию в списках.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#теракт
#пожар
#концерт
#мать
#инвалиды
#полиция
#помощь
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Последний задержанный по подозрению в теракте: Автоматы выбросили, убегая из Москвы
В сети появились кадры допроса задержанного по подозрению в теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:48

Фото: iStock/zabelin

Последний задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что оружие боевики выбросили по дороге из Москвы, видео публикует Telegram-канал 112.
Автомобиль, на котором, предположительно, передвигались террористы, задержали сегодня утром в Брянской области. Четверо находившихся внутри сбежали, однако позже были схвачены российскими силовиками.

Все задержанные плохо говорят по-русски. Удалось выяснить, что их завербовали при помощи Telegram, пообещав за расстрел мирных людей по 500 тысяч каждому. Также удалось найти номер отеля, в котором проживали террористы.

Последний из задержанных заявил, что оружие они выбросили из автомобиля по дороге из Москвы.

Напомним, террористы пытались добраться до украинской границы, чтобы укрыться там. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения, на Украине для террористов было приготовлено «окно».

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Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста

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#крокус сити холл
#террористы
#теракт
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Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста
23 марта 2024, 16:25

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мужчина, которому удалось обезвредить террориста, рассказал о том, как ему удалось это сделать. Об этом сообщает «Россия 24».
По словам мужчины, у него было лишь несколько секунд на размышления. Зритель поделился, что в тот момент, когда он увидел ужас в глазах своей жены, то почувствовал, что должен что-то предпринять.

Сообщается, что когда террорист приблизился к семейной паре, он стал перезаряжать оружие. Герой толкнул супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.

Отмечается, что мужчина пожелал сохранить анонимность. Его поступок спас десятки жизней.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»

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#мчс
#пожар
#оружие
#герой
#мужчина
#ружье
#крокус сити холл
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Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал еще об одном бандите
Задержанный по подозрению в теракте в «Крокусе» опознал по фото некоего Абдулло
23 марта 2024, 15:38

Фото: iStock/sqback

Задержанный по подозрению в теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье заявил, что с ним был некий Абдулло, которого он узнал по фото на допросе. Кадры с допроса опубликованы в Telegram-канале главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов показал фото, и террорист подтвердил личность «куратора». Примечательно, что на допросе злоумышленник ни слова не смог сказать по-русски, только по-таджикски. Общение происходило с помощью переводчика.

Ранее депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости сообщил о том, что необходимо ввести смертную казнь для террористов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#уголовное фсб
#теракт
#ск рф
#крокус сити холл
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Террористы из «Крокуса» могли иметь боевой опыт и тщательно готовились к теракту
РБК: видео с камер говорят о подготовке и боевом опыте террористов
23 марта 2024, 14:51

Фото: пресс-служба МО

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», прошли тщательную подготовку и возможно имеют боевой опыт. Об этом пишет РБК.
Правоохранительные органы после просмотра записей с камер видеонаблюдения пришли к выводу, что нападавшие готовились к теракту заранее, поскольку хорошо ориентировались в здании и знали пути отхода.

Отмечается, что при отходе с места теракта они смешались с толпой граждан, выбегающих из помещений.

Не все видеозаписи с камер удалось восстановить, поскольку часть аппаратуры была повреждена огнём или залита в ходе тушения пожара.

Источники РБК говорят, что нападавшие явно имели стрелковую подготовку, поскольку профессионально вели огонь одиночными выстрелами или короткими очередями, а также чётко передвигались по зданию.

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Стало известно, где жили террористы, атаковавшие людей в «Крокусе»

Еще одного террориста, устроившего теракт в «Крокусе», задержали в Брянской области
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#видеонаблюдение
#подготовка
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Стало известно, где жили террористы, атаковавшие людей в «Крокусе»
В сеть попали кадры из отеля, в котором жили террористы, атаковавшие «Крокус»
23 марта 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В сеть попали кадры из номера отеля, в котором жили атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы, видео публикует журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Выяснилось, что перед нападением на концертный зал террористы жили в апарт-отеле «Окружной» недалеко от метро.
Об этом рассказал один из задержанных в Брянской области. Видео с его допросом опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Журналистка назвала его «главарём».

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий 6200 человек, был полностью забит, когда в него ворвались вооружённые террористы. В настоящий момент известно о 143 погибших, МЧС продолжает разбирать завалы пострадавшего от пожара «Крокуса».

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#крокус сити холл
#террористы
#теракт
#подмосковье
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Еще одного террориста, устроившего теракт в «Крокусе», задержали в Брянской области
23 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Еще одного террориста, причастного к теракту в «Крокусе», задержали в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В ходе допроса выяснилось, что преступники жили в хостеле на Дмитровке. Работы у них не было, но некоторое время назад злоумышленникам в мессенджере написал некий Абдулло с предложением заработать кругленькую сумму.

Ранее сообщалось, что один из террористов в момент допроса при задержании признался, что пошел на массовое убийство за полмиллиона рублей. По его словам, злоумышленнику написал «помощник проповедника» и предложил заработать на убийстве людей.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#убийство
#смерть
#пострадавший
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Убегавшие из «Крокуса» террористы на автомобиле сбили ребёнка
РЕН-ТВ: убегавшие из «Крокуса» террористы на белом «Рено» сбили ребенка
23 марта 2024, 14:20

Фото: iStock/ViktorCap

Террористы, убегавшие с места теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на белом автомобиле Renault, сбили ребёнка. Об этом РЕН-ТВ сообщила его мать.
По словам женщины, она вместе с сыном успела выбежать из концертного зала, когда там началась стрельба. После этого террористы сели в белый автомобиль Renault Symbol, «специально вырулили» прямо на них и сбили ребёнка.

Уточняется, что мальчика экстренно доставили в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы бедра и ключицы.

По последним неофициальным данным, в результате теракта в Красногорске погибло 150 человек. Ещё сотни людей находятся в больницах Москвы и Подмосковья, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#террористы
#крокус сити холл
#ребёнок
#теракт
#дтп
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