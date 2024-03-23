Mash: всех задержанных террористов везут в Москву для допросов

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Всех четверых задержанных террористов везут в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Также глава государства высоко оценил работу спецслужб. Он выразил благодарность им и сотрудникам скорой помощи, санитарной авиации, пожарным и спасателям, которые работают над ликвидацией последствий теракта и помогают пострадавшим.
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Анастасия Чинкова