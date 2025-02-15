МВД РФ напомнило собственникам жилья о штрафе за отказ делать прописку мигрантам

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Штрафы до 4 тысяч рублей грозят собственникам жилья за отказ регистрировать мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на релиз главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.
По данным ведомства, постановка иностранца на учет является обязанностью собственника.
Для регистрации иностранцев существует два способа: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Следует отметить, что указанные варианты не позволяют собственнику регистрировать в месте своего проживания родственников или иным образом распоряжаться жилым помещением.
В правоохранительных органах добавили, что собственники жилья в любой момент могут сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снять иностранца с учета.
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«Если собственник сдает в аренду жилье, но при этом отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением», — пояснили в МВД.
Для регистрации иностранцев существует два способа: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Следует отметить, что указанные варианты не позволяют собственнику регистрировать в месте своего проживания родственников или иным образом распоряжаться жилым помещением.
В правоохранительных органах добавили, что собственники жилья в любой момент могут сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снять иностранца с учета.
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Екатерина Коршунова