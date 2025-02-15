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МВД РФ напомнило собственникам жилья о штрафе за отказ делать прописку мигрантам

МВД: штрафы до 4 тыс рублей грозят за отказ регистрировать мигрантов в жилье
Фото: iStock/I am the author of images and videos

Фото: iStock/I am the author of images and videos

Штрафы до 4 тысяч рублей грозят собственникам жилья за отказ регистрировать мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на релиз главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.
По данным ведомства, постановка иностранца на учет является обязанностью собственника.

«Если собственник сдает в аренду жилье, но при этом отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением», — пояснили в МВД.

Для регистрации иностранцев существует два способа: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Следует отметить, что указанные варианты не позволяют собственнику регистрировать в месте своего проживания родственников или иным образом распоряжаться жилым помещением.

В правоохранительных органах добавили, что собственники жилья в любой момент могут сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снять иностранца с учета.

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В Москве изменили тарифы на проезд по МСД в час пик
Правила проезда по МСД в самые загруженные часы изменились с 15 февраля
15 февраля 2025, 05:13

Фото: iStock/Anton Skripachev

В будние дни в утренние и вечерние часы с 15 февраля будут изменены правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.
В зависимости от протяженности маршрута тарифы теперь варьируются от 5 до 45 рублей в часы наибольшей загруженности. При этом, если трафик достигнет уровня в 6–7 баллов по данным «Яндекс. Пробок», стоимость может быть пересмотрена.

В департаменте отметили, что в течение 16 часов из 24, когда загруженность не превышает критического уровня, правила остаются прежними.

Изменения не коснутся выходных и праздничных дней.

Ранее сообщалось, что во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги».

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Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Минздрав хочет изменить правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
15 февраля 2025, 01:22

Фото: iStock/gpointstudio

Минздрав России планирует сделать онлайн-прикрепление к поликлиникам через портал «Госуслуги» доступным во всех регионах страны. Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщается в документе.
Сейчас эта опция действует не везде. Если документ будет утвержден, то он вступит в силу 1 сентября 2025 года — и тогда жители любого субъекта РФ смогут выбирать медучреждение дистанционно, без личного визита.

Ранее сообщалось, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

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В работе СБП произошел массовый сбой
14 февраля 2025, 23:56

Фото: скриншот сайта downdetector.su

В России произошёл масштабный сбой в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которого пользователи не смогли проводить финансовые операции. Это подтверждают данные с ресурса Downdetector.
Пик жалоб пришёлся на 19:00 по московскому времени. К 20:52 было зарегистрировано 308 обращений за час, а всего за сутки — 3 194.

Санкт-Петербург лидирует по количеству жалоб (6%), за ним следуют Москва и Самарская область (5%), Республика Калмыкия и Нижегородская область (4%). Помимо сбоя платежного сервиса, некоторое количество людей также доложило о неполадках при использовании сайта и мобильного приложения.

Сбои продолжают влиять на пользователей, однако система, по большей части, вернулась к работе в штатном режиме.

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МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО
МВД: WhatsApp* уязвим для автоматического заражения шпионским ПО через PDF-файлы
14 февраля 2025, 23:39

Фото: iStock/Kitinut

МВД РФ предупредило об опасной уязвимости в мессенджере WhatsApp*, позволяющей вредоносному ПО автоматически заражать устройства пользователей.
По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

В МВД отмечают, что троян активируется самостоятельно, и это делает угрозу особенно опасной.

«Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей», — приводятся слова члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова в Telegram-посте Киберполиции РФ.
Ранее сообщалось, что мошенники также придумали многоступенчатую схему с «сотрудниками госструктур». Аферисты связываются с жертвой и представляются сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на приём к врачу или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет.

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В Эстонии, Латвии и Литве свет подорожал на 50 процентов за месяц
14 февраля 2025, 22:15

Фото: iStock/ vladj55

За месяц свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 процентов, а на бирже стоимость электричества увеличилась уже на 300 процентов, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что это стало результатом отказа прибалтийских стран от энергии из Российской Федерации. Это произошло 8 февраля. Спустя несколько дней, 12 февраля, стоимость электроэнергии увеличилась в три раза по сравнению с январем. Если в первый месяц 2025 года один мегаватт-час обходился в 146 евро, то сейчас — 483 евро.

Ранее сообщалось, что энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ. Суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Данный показатель в несколько раз превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение жителей Калининградской области.

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#литва
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#россия
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