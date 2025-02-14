В работе СБП произошел массовый сбой

Фото: скриншот сайта downdetector.su
В России произошёл масштабный сбой в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которого пользователи не смогли проводить финансовые операции. Это подтверждают данные с ресурса Downdetector.
Пик жалоб пришёлся на 19:00 по московскому времени. К 20:52 было зарегистрировано 308 обращений за час, а всего за сутки — 3 194.
Санкт-Петербург лидирует по количеству жалоб (6%), за ним следуют Москва и Самарская область (5%), Республика Калмыкия и Нижегородская область (4%). Помимо сбоя платежного сервиса, некоторое количество людей также доложило о неполадках при использовании сайта и мобильного приложения.
Сбои продолжают влиять на пользователей, однако система, по большей части, вернулась к работе в штатном режиме.
Читайте также:
МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО
Роспотребнадзор инициировал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
Джаред Лето вышел на связь после сильного пожара: «Мой отель в огне»
*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Санкт-Петербург лидирует по количеству жалоб (6%), за ним следуют Москва и Самарская область (5%), Республика Калмыкия и Нижегородская область (4%). Помимо сбоя платежного сервиса, некоторое количество людей также доложило о неполадках при использовании сайта и мобильного приложения.
Сбои продолжают влиять на пользователей, однако система, по большей части, вернулась к работе в штатном режиме.
Читайте также:
МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО
Роспотребнадзор инициировал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
Джаред Лето вышел на связь после сильного пожара: «Мой отель в огне»
*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Мария Моисеева