В работе СБП произошел массовый сбой

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не отмечать в России День святого Валентина, а вместо этого закрыть все секс-шопы в стране и сжечь их продукцию. По его словам, заменять праздник российским аналогом так же не стоит, так как это будет сравнимо с лечением наркомана с помощью других наркотиков.