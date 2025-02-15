В Москве изменили тарифы на проезд по МСД в час пик

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В будние дни в утренние и вечерние часы с 15 февраля будут изменены правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.
В зависимости от протяженности маршрута тарифы теперь варьируются от 5 до 45 рублей в часы наибольшей загруженности. При этом, если трафик достигнет уровня в 6–7 баллов по данным «Яндекс. Пробок», стоимость может быть пересмотрена.
В департаменте отметили, что в течение 16 часов из 24, когда загруженность не превышает критического уровня, правила остаются прежними.
Изменения не коснутся выходных и праздничных дней.
Ранее сообщалось, что во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги».
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В департаменте отметили, что в течение 16 часов из 24, когда загруженность не превышает критического уровня, правила остаются прежними.
Изменения не коснутся выходных и праздничных дней.
Ранее сообщалось, что во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги».
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Мария Моисеева