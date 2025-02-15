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В Москве изменили тарифы на проезд по МСД в час пик

Правила проезда по МСД в самые загруженные часы изменились с 15 февраля
Фото: iStock/Anton Skripachev

Фото: iStock/Anton Skripachev

В будние дни в утренние и вечерние часы с 15 февраля будут изменены правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.
В зависимости от протяженности маршрута тарифы теперь варьируются от 5 до 45 рублей в часы наибольшей загруженности. При этом, если трафик достигнет уровня в 6–7 баллов по данным «Яндекс. Пробок», стоимость может быть пересмотрена.

В департаменте отметили, что в течение 16 часов из 24, когда загруженность не превышает критического уровня, правила остаются прежними.



Изменения не коснутся выходных и праздничных дней.

Ранее сообщалось, что во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги».

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Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Минздрав хочет изменить правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
15 февраля 2025, 01:22

Фото: iStock/gpointstudio

Минздрав России планирует сделать онлайн-прикрепление к поликлиникам через портал «Госуслуги» доступным во всех регионах страны. Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщается в документе.
Сейчас эта опция действует не везде. Если документ будет утвержден, то он вступит в силу 1 сентября 2025 года — и тогда жители любого субъекта РФ смогут выбирать медучреждение дистанционно, без личного визита.

Ранее сообщалось, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

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В работе СБП произошел массовый сбой
14 февраля 2025, 23:56

Фото: скриншот сайта downdetector.su

В России произошёл масштабный сбой в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которого пользователи не смогли проводить финансовые операции. Это подтверждают данные с ресурса Downdetector.
Пик жалоб пришёлся на 19:00 по московскому времени. К 20:52 было зарегистрировано 308 обращений за час, а всего за сутки — 3 194.

Санкт-Петербург лидирует по количеству жалоб (6%), за ним следуют Москва и Самарская область (5%), Республика Калмыкия и Нижегородская область (4%). Помимо сбоя платежного сервиса, некоторое количество людей также доложило о неполадках при использовании сайта и мобильного приложения.

Сбои продолжают влиять на пользователей, однако система, по большей части, вернулась к работе в штатном режиме.

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МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО
МВД: WhatsApp* уязвим для автоматического заражения шпионским ПО через PDF-файлы
14 февраля 2025, 23:39

Фото: iStock/Kitinut

МВД РФ предупредило об опасной уязвимости в мессенджере WhatsApp*, позволяющей вредоносному ПО автоматически заражать устройства пользователей.
По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

В МВД отмечают, что троян активируется самостоятельно, и это делает угрозу особенно опасной.

«Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей», — приводятся слова члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова в Telegram-посте Киберполиции РФ.
Ранее сообщалось, что мошенники также придумали многоступенчатую схему с «сотрудниками госструктур». Аферисты связываются с жертвой и представляются сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на приём к врачу или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет.

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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
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В Эстонии, Латвии и Литве свет подорожал на 50 процентов за месяц
14 февраля 2025, 22:15

Фото: iStock/ vladj55

За месяц свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 процентов, а на бирже стоимость электричества увеличилась уже на 300 процентов, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что это стало результатом отказа прибалтийских стран от энергии из Российской Федерации. Это произошло 8 февраля. Спустя несколько дней, 12 февраля, стоимость электроэнергии увеличилась в три раза по сравнению с январем. Если в первый месяц 2025 года один мегаватт-час обходился в 146 евро, то сейчас — 483 евро.

Ранее сообщалось, что энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ. Суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Данный показатель в несколько раз превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение жителей Калининградской области.

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#литва
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#россия
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Роспотребнадзор инициировал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
14 февраля 2025, 21:44

Фото: iStock/ Elena Esich

Столичный Роспотребнадзор инициировал расследование из-за информации о покупке зефира с металлической стружкой во «ВкусВилле». Об этом говорится на сайте ведомства.
«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится 4 упаковки продукции (изготовлено 31.01.2025 года) от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции в магазине приостановлена», — обратили внимание представители Роспотребнадзора.

Еще в компанию направили запрос на дополнительные материалы и информацию, которые помогут не допустить продажи опасной продукции. Сейчас ситуация контролируют специалисты ведомства, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла. Продажи десерта приостановили до выяснения обстоятельств произошедшего.

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