МВД РФ объявило американского журналиста Рогана* в розыск по уголовной статье

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Американский журналист издания The Washington Examiner Том Роган* объявлен в розыск министерством внутренних дел РФ. Основанием для этого является уголовная статья.
В феврале нынешнего года Росфинмониторинг внёс журналиста в перечень террористов и экстремистов. В мае 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по «террористическим» статьям против Рогана* и редактора The Washington Examiner Гердона. Журналист написал статью, в которой призывал Украину взорвать Крымский мост путём нанесения бомбовых ударов, а редактор опубликовал её.
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Александр Бойцов