Брата Алексея Навального* снова объявили в розыск

Фото: IStock
Министерство внутренних дел России объявило в розыск брата оппозиционера Алексея Навального* – Олега Навального.
Карточка с именем Олега Навального снова появилась в базе розыска ведомства. По какому делу его разыскивают — пока неизвестно. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что возбуждено новое уголовное дело, при этом не уточнили, по какой статье.
Напомним, Олега Навального уже объявляли в розыск в январе 2022 года. В феврале суд заменил условное наказание россиянину на реальное. Ранее он был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год по «санитарному делу».
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.
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Напомним, Олега Навального уже объявляли в розыск в январе 2022 года. В феврале суд заменил условное наказание россиянину на реальное. Ранее он был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год по «санитарному делу».
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Екатерина Шмакова